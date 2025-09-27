“Mi cattu u Messina”, dalla parabola Acr al videoclip AI che riaccende i tifosi

Il riscatto dell'autentico tifoso giallorosso firmato dalla pizzeria Pam Pam. Il video che impazza

Messina – Se il tifo vero è passione, le traversìe economiche e giudiziarie dell’Acr non possono spegnere quella giallo rossa. E se il clima è tiepido e l’umore del tifoso moscio, nel 2025 non può che essere l’AI a ri generarlo.

Misterioso Show Bavinha

Impazza sul web e promette di diventare virale in fretta il video “Mi cattu ‘u Messina”. Protagonista è un rapper brasilian-messinese 21enne Lucas Emanuel Souza Calabrò, in arte Show Bavinha, nome che ricorda un’altra mitica identità social, ovvero Lillo Sciobbavigna.

Show Bavinha quando mette fuori le barre spacca, dicono, e stavolta il beat è quello giusto per i tifosi messinesi, protagonisti del sogno realizzato: vincere al SuperEnalotto, comprare il Messina e vincere la Champions con Messi, Donnarumma e Barcola.

La pizzeria Pam Pam

Nel momento più buio per la storia del calcio messinese, la pizzeria Pam Pam dà voce e riscatta il tifoso giallo rosso, che grazie a Show Bavinha può dirne quattro a Sciotto e co., mandare a quel paese i figli dei messinesi che si tengono ” i sordi ‘nte sacchetta” e dopo 20 anni di frustrazioni avere anche uno stadio come il Maracanã. E’ il tifoso autentico di oggi, giovane e magari straniero.

Cotanto sogno non poteva che essere servito in un luogo d’eccezione, la ormai storica Pizzeria Pam Pam, locale che esiste soltanto sui social ma è comunque per palati raffinati, anche quando serve piatti popolari. Come questo “Mi cattu ‘u Messina” appunto: un video che, anche se facilitato dall’AI, tradisce un per nulla semplice lavoro di editing, ma ancor più la maestria dei cuochi.

Che dentro ci mettono un sogno popolare, materie prime di qualità (come il nostalgico omaggio a Schillaci), non disdegnano i “gusti aciduli” della critica sociale, condiscono con abbondante poesia. Perché “po’ chiudiri a Standa, ma cu c…. che chiudi u Messina”.

Pubblicato su Facebook, in pochi giorni il video è approdato su YouTube sulla scìa del successo immediato.