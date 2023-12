"Mi chiamo Angela e sto in una casa invivibile, chi può mi aiuti" VIDEO - Tempostretto

In una traversa di via Palermo, a Messina, la donna vive con uno zio e stenta a respirare tra muffa, umidità e tanti disagi

MESSINA – Via Manzoni è una traversa di via Palermo. In un’abitazione a pianterreno, tra tanta umidità, disordine e affollamento di oggetti, vive Angela Morabito, 52 anni. “Non ho finestre nella mia casa e la muffa mi fa sentire male. Qua dentro non si respira. Sotto il pavimento scorre l’acqua e in questo appartamento, che ho ereditato dai miei genitori, io e mio zio viviamo in condizioni tremende”, spiega Angela, che si racconta su TikTok. Il suo modo per ravvivare le giornate e per descrivere le difficoltà quotidiane.

Angela-Morabito

Alcune persone che aiutano la donna e l’anziano zio si sono rivolte a Tempostretto con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni. In questa città, le situazioni di disagio abitativo e sociale sono tante e le emergenze ancora di più.

“Non lavoro, ho una pensione e ho problemi alle gambe. Utilizzo fuori la sedia a rotelle e non posso salire le scale. Per me va bene il pianterreno ma qui, ogni giorno di più, mi sento soffocare”, aggiunge la donna.

Articoli correlati