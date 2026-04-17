“Mi ha staccato l’orecchio a morsi!”. Cliente denuncia barista

La sentenza a Barcellona per il titolare di un noto bar del centro sull'episodio del 2022

Barcellona – Ha staccato l’orecchio di un cliente con un violento morso. Orecchio che al malcapitato fu poi imputato. E’ stato condannato il barista di Barcellona Pozzo di Gotto, titolare di un noto locale del centro, imputato per l’aggressione al cliente. La sentenza è del giudice Caristia che, alla fine del processo abbreviato, ha deciso la reclusione a 5 anni e 8 mesi per il barista 40enne, difeso dagli avvocati Antonino Aloisio e Giuseppe Lo Presti. La persona offesa è stata assistita dall’avvocato Diego Lanza.

Incidente o aggressione?

La vicenda risale al 25 settembre 2022. Il cliente era arrivato prima al pronto soccorso di Barcellona poi a Milazzo con l’orecchio praticamente amputato ma da entrambi gli ospedali era stato dirottato all’ospedale Papardo di Milazzo. Qui era stato medicato e refertato. Nel referto, però, la causa dell’amputazione era stata ascritta ad un incidente: il cliente aveva sbattuto la testa sul tavolino, ferendosi con un posacenere.

Mi ha staccato un orecchio a morsi

Lui, però, ha sempre sostenuto un’altra versione, denunciano il barista e la dottoressa del Papardo per il referto. La posizione di quest’ultima è stata stralciata e trasmessa per competenza alla Procura di Messina, mentre per il noto barista è arrivata ora la sentenza di primo grado a Barcellona.