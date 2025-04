“Mi hanno rubato l’auto e c’era anche la mia carrozzina”

È avvenuto a Messina centro. L'ingegnere informatico Davide Mulfari lo ha raccontato su Facebook e ha lanciato un appello ai ladri

MESSINA – “Due giorni fa, in una via centrale di Messina, è stata rubata la nostra unica auto: una Fiat 500L bianca (GA388PX). Nel bagagliaio vi era anche la mia carrozzina rossa, fedele compagna di vita, luoghi, eventi per me importanti. Trattatele bene!”. Davide Mulfari, ingegnere informatico, racconta così su Facebook un furto, avvenuto mercoledì, che per lui significa anche non avere più la sua carrozzina. “Una fedele compagna di vita” per chi convive con la disabilità fisica.

Davide Mulfari è creatore dell’app “CapisciAMe”, che utilizza l’intelligenza artificiale per le persone con disabilità del linguaggio. Ed è responsabile Unità di staff “Assistive Technology for Special Needs” dell’Università di Messina.