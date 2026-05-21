Mick Jagger festeggia la fine delle riprese a Stromboli, ma i carabinieri “spengono” la musica

Fuori programma durante il party privato per il film di Alice Rohrwacher. Brand Eolie: "Chiediamo scusa, torni quando vuole e sarà nostro ospite"

STROMBOLI – La festa privata organizzata per la fine delle riprese di “Le tre sorelle incestuose”, cui partecipava anche Mick Jagger, è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri. Il motivo dell’intervento dei militari dell’Arma è che a Stromboli, di mercoledì, non è consentita la diffusione musicale, così come previsto da un’ordinanza firmata dal sindaco. Il frontman dei Rolling Stones si trovava sull’isola delle Eolie per le riprese del nuovo film della regista toscana Alice Rohrwacher, tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger. Nel film, Jagger interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio.

Il party per festeggiare la fine delle riprese si stava tenendo in un locale e alla festa, oltre al fondatore e frontman dei Rolling Stones, erano presenti la regista e gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

L’interruzione – racconta l’Ansa – ha creato perplessità, mista ad ilarità, ma le regole sono regole e i carabinieri non hanno potuto far altro che farle rispettare.

Ma se Mike Jagger e le altre star presenti alla festa organizzata a Stromboli l’hanno presa con signorilità, di tutt’altro avviso sono Brand Eolie e le oltre 100 aziende locali che danno lavoro a più di 1300 addetti che a questa fanno riferimento. “Siamo davvero rammaricati per quanto è successo – dichiara il portavoce di Brand Eolie- e gli chiediamo scusa a nome dell’intera comunità

eoliana. Non entriamo nel merito di quanto è successo a causa dell’ordinanza sindacale, ma noi e tutti i nostri partner invitiamo

ufficialmente Mike Jagger a venire da noi, nostro ospite. Scelga il mezzo con il quale venire, l’isola che preferisce e la data per

organizzare un’altra serata: noi siamo pronti. Le Isole Eolie sono ospitali da migliaia di anni e ci sono situazioni in cui servirebbe solo un po’ il buon senso”.



In copertina foto di Mick Jagger in Sicilia tratta dalla sua pagina Facebook