Topolino dedica una copertina variant a Pippo Baudo e al manifesto di Etna Comics 2026

Il "Superpippo" televisivo sarà raffigurato in copertina e sovracopertina del numero 3679 del magazine

CATANIA – Dopo il manifesto ufficiale di Etna Comics, anche Topolino Magazine omaggia Pippo Baudo con una copertina variant celebrativa, in edizione limitata, del numero 3679.



Disegnata dall’artista Disney Ivan Bigarella (con i colori di Andrea Cagol), la variant del numero 3689 di Topolino presenta un “Superpippo” televisivo in due versioni diverse, in copertina e sovracopertina. Un omaggio al grande Pippo Baudo realizzato ispirandosi al manifesto realizzato da Giorgio Carpinteri per la 14esima edizione di Etna Comics.

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà possibile trovare questo numero in edizione limitata di Topolino Magazine in esclusiva allo stand di Panini Comics, al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Dal 3 giugno sarà invece disponibile nelle fumetterie e sul sito Panini.