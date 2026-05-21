 Topolino dedica una copertina variant a Pippo Baudo e al manifesto di Etna Comics 2026

Topolino dedica una copertina variant a Pippo Baudo e al manifesto di Etna Comics 2026

Gianluca Santisi

Topolino dedica una copertina variant a Pippo Baudo e al manifesto di Etna Comics 2026

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giovedì 21 Maggio 2026 - 19:30

Il "Superpippo" televisivo sarà raffigurato in copertina e sovracopertina del numero 3679 del magazine

CATANIA – Dopo il manifesto ufficiale di Etna Comics, anche Topolino Magazine omaggia Pippo Baudo con una copertina variant celebrativa, in edizione limitata, del numero 3679.

Disegnata dall’artista Disney Ivan Bigarella (con i colori di Andrea Cagol), la variant del numero 3689 di Topolino presenta un “Superpippo” televisivo in due versioni diverse, in copertina e sovracopertina. Un omaggio al grande Pippo Baudo realizzato ispirandosi al manifesto realizzato da Giorgio Carpinteri per la 14esima edizione di Etna Comics.

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà possibile trovare questo numero in edizione limitata di Topolino Magazine in esclusiva allo stand di Panini Comics, al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Dal 3 giugno sarà invece disponibile nelle fumetterie e sul sito Panini.

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