L’evento di Primavera 2026 della Generazione Erasmus parte da Villa Dante tra sport, inclusione e “clean up”

Tante attività nell'evento che precede la manifestazione, in programma a Vulcano dal 22 al 25 maggio

MESSINA – Con il pre-evento di stamattina in Villa Dante e con la conferenza pomeridiano al rettorato, dal titolo “Oltre la mobilità: l’inclusione come valore fondamentale”, si è aperta la cinque giorni dell’Evento nazionale di primavera organizzato anche a Messina dalla sezione locale di Esn, Erasmus Student Network.

L’apertura a Villa Dante

Si è partiti in mattinata, con l’evento tra padel, calcio, basket e tennis che ha coinvolto decine di giovani partecipanti provenienti da tutta Europa (e non solo). Al fianco di Esn anche realtà del territorio come il Centro regionale Helen Keller, la Cooperativa sociale Audacia, Messina Servizi con cui è stato organizzato un clean-up della villa, e Cirs Casa Famiglia, che si è occupata del pranzo.

Dal 22 al 25 maggio l’evento sull’isola di Vulcano

L’apertura ufficiale della manifestazione, che si svolgerà principalmente alle Isole Eolie tra il 22 e il 25 maggio, c’è stata con la conferenza “Oltre la mobilità: l’inclusione come valore fondamentale”. Un momento “di introduzione e approfondimento alle tematiche oggetto dell’iniziativa, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e relatori qualificati”. Da domani, invece, l’epicentro sarà l’isola di Vulcano, tra colour party, live painting, esibizioni e dj set, tanto sport e tante esperienze nella natura.

Saranno inoltre previste diverse attività realizzate in collaborazione con Arcigay, SafeU e WWF, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sui temi dei diritti, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale. Durante l’intera manifestazione sarà altresì garantita la presenza di uno psicologo in spiaggia, a tutela della salute mentale e del benessere psicologico dei partecipanti.

I patrocini

L’iniziativa, inoltre, ha già ottenuto i seguenti patrocini locali: Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, con particolare riferimento al progetto IncludiMe e a Messina Social City, Comune di Lipari, Comune di Salina, Comune di Milazzo ed Ersu Messina. A questi si aggiungono il Centro Studi Eoliano e Federalberghi Messina, che sostengono attivamente la manifestazione. Altri patrocini a sostegno dell’evento a livello nazionale ed internazionale sono: Consiglio Nazionale Giovani, Ministero dell’Università e della Ricerca, Agenzia Italiana per la Gioventù, WWF, ENIT SpA – Agenzia Nazionale del Turismo, Fondazione Symbola, Parlamento Europeo e Commissione Europea.