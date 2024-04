Migliaia di turisti sotto la pioggia ad ammirare il Campanile a mezzogiorno VIDEO

Una distesa di ombrelli e mantelline ha colorato e riempito piazza Duomo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha avuto inizio ufficialmente la stagione crocieristica a Messina. Oggi sono sbarcati dalle due navi attraccate in porto più di 7.000 passeggeri. In moltissimi si sono radunati a piazza Duomo per assistere allo spettacolo del Campanile a mezzogiorno, nonostante la pioggia. Una distesa di ombrelli e mantelline hanno colorato la piazza. Migliaia di crocieristi con il telefono in mano a fotografare e filmare una delle principali attrazioni turistiche messinesi.

