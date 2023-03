Migranti. "Basta morti in mare": il corteo a Cutro VIDEO - Tempostretto

La manifestazione promossa da Rete Asilo sabato 11 marzo in Calabria: "Fermare la strage subito"

“Basta morti in mare. Verità e giustizia per i migranti”. Sono almeno in cinquemila (fonte Ansa Calabria) per la manifestazione “Fermare la strage subito” promossa da Rete Asilo, con l’adesione di associazioni, partiti, sindacati e movimenti. Un corteo fino alla spiaggia, ricordando i 74 morti del recente tragico sbarco.

Sottolinea la sociologa messinese Tania Poguisch, raggiunta al telefono da Tempostretto: “Persone, associazioni, sindacati insieme per esprimere vicinanza ai migranti ma senza nessuna spettacolarizzazione del dolore. Siamo qui per dire che bisogna cambiare la politica sull’immigrazione: quella di questo governo e quella dei precedenti governi. Ci sono le persone, distrutte, che hanno perso i familiari, ma c’è anche tanta solidarietà. Donne, uomini e bambini stiamo marciando fino al punto in cui i corpi sono stati recuperati. Vogliamo rendere omaggio a queste vittime. E, mentre manifestavamo la rabbia e il dolore, è arrivata la notizia che era stato ritrovato il corpo di una piccola vittima: una bambina“.

