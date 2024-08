Milazzo, abbandono di rifiuti: bonificati cassonetti per indumenti

I cassonetti per indumenti usati erano stati trasformati in vere e proprie discariche. Il Comune di Milazzo ha fatto bonificare l’area

MILAZZO – Continua la campagna contro l’abbandono di rifiuti, lanciata dal Comune di Milazzo. Con un intervento straordinario della Caruter, la ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti, sono stati bonificati i cassonetti dedicati agli indumenti usati dove, nel tempo, si erano formate delle vere e proprie piccole discariche.

L’assessore Angelo Maimone ha auspicato che, in futuro, prevalga il senso civico e che non si rendano nuovamente necessari interventi di questo genere: «Gli addetti della società che gestisce l’appalto di igiene ambientale sono intervenuti nei venti punti del territorio comunale dove sono ubicati questi contenitori, liberandoli dai rifiuti. L’auspicio è che prevalga, al di là del rischio sanzioni vista la presenza della fototrappole, il senso civico e si mantengano pulite queste aree utilizzando i cassonetti per la loro reale funzione».