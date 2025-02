Milazzo. Accordo Enel: ok all’abbattimento cabina via Del Buono

Raggiunto un accordo tra il Comune di Milazzo ed Enel, per l’abbattimento della cabina di via Del Buono e il prolungamento della strada

MILAZZO – Sarà realizzato un prolungamento di via Generale Del Buono, a Milazzo, sino a via Enrico Cosenz. Un risultato raggiunto grazie ad un accordo siglato tra E-Energia, del gruppo Enel Energia, e il Comune di Milazzo. L’accordo prevede l’abbattimento della cabina elettrica di via Del Buono, ormai dismessa.

Prevista anche la riqualificazione dell’area

Il Comune di Milazzo ha annunciato che, oltre al prolungamento della strada per favorire il funzionamento della viabilità cittadina, si interverrà anche sulla riqualificazione della zona.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che ha dichiarato: «Ringrazio l’ing. Francesco Vescio, responsabile di E-Distribuzione per la Provincia di Messina, e il suo team, per lo spirito di collaborazione che ha permesso tutto ciò consentendo di eliminare la cabina dismessa di via Del Buono, che praticamente impediva alla strada di confluire nella via Cosenz».

Midili ha quindi aggiunto: «Oltre a questo prolungamento, presente nel piano triennale delle opere pubbliche, l’accordo prevede anche la cessione all’azienda elettrica di alcuni terreni comunali in cui verranno realizzate nuove cabine elettriche, indispensabili per il miglioramento della qualità del servizio elettrico la Città di Milazzo. Toccherà ora ai nostri Uffici provvedere ad individuare la ditta che dovrà eseguire l’intervento di rimozione del manufatto e rendere percorribile l’arteria stradale».