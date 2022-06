Milazzo, al via interventi per abbattimento barriere architettoniche

Per permettere l'esecuzione dei lavori è stato disposto il divieto di sosta in alcune zone di Milazzo. Ecco di quali si tratta

MILAZZO – Nuovi interventi, nella città del Capo, per rendere più accessibili alcune aree. Dopo che si è intervenuti sulle spiagge di Milazzo, con nuove passerelle e docce destinate alle persone con difficoltà motorie e l’inaugurazione del parco giochi inclusivo, si lavora adesso su alcune strade della città.

Nello specifico, gli ultimi interventi riguarderanno l’ampliamento dei marciapiedi così da permettere un più agevole transito presso Piazza della Repubblica e Via Ettore Celi. I lavori partiranno l’1 luglio e si concluderanno il 31 agosto.

Per l’intero periodo dei lavori sono state disposte alcune modifiche alla viabilità, così da permettere l’esecuzione degli interventi. È stato disposto “il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto stradale di Piazza della Repubblica, lato Nord, compreso tra la via G. Medici e la via F. Crispi, e contestualmente il transito vietato ai pedoni: divieto di sosta con rimozione forzata anche sul tratto stradale di via F. Crispi, lato Ovest, compreso tra Piazza della Repubblica e la via Lungomare Garibaldi”.

Ulteriori disposizioni riguardano il “divieto di sosta riguarda invece il tratto stradale di via G. Rizzo, compreso tra il civico n. 20 e il n. 24, e dal n. 39 al n. 21”.

