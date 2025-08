Milazzo, al via l’AllinParty. Tre giorni di sport inclusivo e stasera Sasà Salvaggio

La novità il calcio balilla paralimpico con la nazionale italiana nella città del Capo e la disputa di Coppa Italia e Supercoppa

MILAZZO – Tre giorni intensi dedicati allo sport, alla partecipazione, all’intrattenimento ed al confronto, con un cartellone ricchissimo di attività e novità tutte da scoprire, realizzate non solo al Mediterranea Club, la base operativa dell’Allinparty, ma anche in altre location “itineranti” sul territorio mamertino, a conferma della vocazione del Festival alla massima apertura ed alla più ampia ed indistinta partecipazione da parte di tutta la comunità, trend che si incontrano con quelli della città di Milazzo, sempre più aperta ed inclusiva, come ha sottolineato il primo cittadino Pippo Midili nella conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Dirvi che sono felice di essere qua sembra quasi una captatio benevolentiae ma la realtà è che sono veramente felice di essere qua, lo sono sempre stato sin dall’inizio dell’avventura di AllinParty. Quando ci siamo visti per la prima volta abbiamo anche trovato una location diversa da quella che invece era solita, con tantissimi pregiudizi iniziali che, però, piano piano si sono sciolti e che ci hanno dato dei grandissimi risultati, che continuano ad esserci e che portano a Milazzo anche quel tassello che io ho sempre detto che mancava nello sport, vado a dire di essere aperto a tutti”.

La quinta edizione dell’Allinparty si conferma un’edizione senza precedenti, innanzitutto per numero di discipline sportive realizzate, che arrivano ad essere ben 24 e di svariata natura, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più vasto possibile: dal beach hockey al burraco, passando per la danza, il baseball per ciechi, il beach sitting volley ed il plogging (realizzato in collaborazione con ARB Messina, in quest’edizione la competizione mette in palio ben 4 pass – 2 maschili e 2 femminili – per le finali mondiali). Una proposta di sport, tra tornei, dimostrazioni e prove libere, resa possibile grazie anche al coinvolgimento ed ala partecipazione attiva di una vasta rete di associazioni sportive e di volontariato di tutto il comprensorio, che hanno risposto presente con grande entusiasmo.

La cerimonia di apertura e lo spettacolo

Spazio anche a tantissimo divertimento, tra musica e risate, il modo migliore per aprire la convention. Venerdi sera, infatti, dalle 19:30, si terrà la cerimonia ufficiale di apertura dell’Allinparty 2025: il classico momento di saluto “istituzionale” condotto dal presentatore Pierluigi Di Clemente, al quale si alterneranno e susseguiranno momenti di relax e divertimento, con lo spettacolo di canto e ballo dal titolo “Arancini” dell’Associazione “Lab-O, Laboratorio dei Ragazzi Speciali” di Olivarella, la musica dal vivo con la band milazzese “Hasta la Vista” e, infine, l’attesissimo live show dal titolo “I Love Sicilia” realizzato dal comico palermitano Sasà Salvaggio. Come sempre, attività ad ingresso gratuito ed aperte a tutti.

La novità calcio balilla

La manifestazione sale ulteriormente di importanza con la doppia competizione nazionale dedicata al calcio balilla paralimpico: nell’ambito dell’Allinparty infatti si terranno la Coppa Italia e Supercoppa, insieme alla medesima doppia manifestazione rivolta alla categoria DIR, indette dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Un evento nell’evento, quindi, di grandissimo spessore, che succede anche ad un altro avvenimento di grande importanza, quale il raduno della Nazionale Italiana maschile e femminile di calcio balilla paralimpico, programmato per la prima volta nel Sud Italia dal 30 luglio all’1 agosto.

“Sono veramente felice di essere qui perchè sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa – questo l’intervento di Francesco Bonanno, Presidente della FPICB, al quale il Sindaco e l’Assessore hanno anche dedicato una targa per complimentarsi dei risultati al recente Campionato del Mondo e di ringraziamento per aver portato la Nazionale AzzurraSiamo felicissimi, inoltre, anche di ospitare quest’anno a Milazzo la Nazionale Italiana di calcio balilla, reduce freschissima da risultati eccezionali ai Campionati del Mondo di Saragozza. Un ritiro che ci inorgoglisce ed impreziosisce la nostra città e, quindi, un ulteriore motivo per essere felici per questa manifestazione. Insomma, di cose belle ce ne sono tante quindi mi auguro che anche questa edizione abbia il successo degli anni precedenti e, anzi, che possa essere ulteriormente arricchito da tante presenze e tanta partecipazione”.