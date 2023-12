Milazzo. Anticipare le alluvioni: nominato un nuovo esperto del sindaco

Giuseppe Visalli è nuovo esperto del sindaco di Milazzo, a titolo gratuito, in materia meteorica e meteorologia. L’obiettivo è limitare i danni da alluvione

MILAZZO – La città di Milazzo si dota di un nuovo esperto, a titolo gratuito, nel settore della meteorologia. Si tratta di Giuseppe Visalli, laureato in Fisica dell’Atmosfera all’Università di Bologna.

Giuseppe Visalli sarà incaricato di fornire pareri e consigli, soprattutto al fine di agire in anticipo nell’evenienza di eventi alluvionali che, negli ultimi anni, si sono duramente abbattuti sul comprensorio tirrenico.

«L’Amministrazione Comunale –si legge nella determina– ha l’esigenza di disporre di indirizzi tecnici a supporto dei frequenti fenomeni meteorologici estremi che si verificano nell’atmosfera e le loro variazioni, e nel contempo lo studio delle cause e degli effetti che ne derivano. Si proverà a programmare in maniera più precisa tutti quegli interventi atti ad eliminare rischi e pericoli per la cittadinanza».



(Foto di dicembre 2022)