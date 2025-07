Milazzo, approvato progetto per potenziamento centro comunale raccolta

Via libera al progetto esecutivo da 388 mila euro per il Centro raccolta a contrada Masseria, nel Comune di Milazzo.

La giunta municipale di Milazzo ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento del Centro comunale di raccolta di contrada Masseria, per un investimento di 388 mila euro. Adesso si punta a partecipare all’Avviso pubblico PR FESR Sicilia 2021/2027, che destina risorse alla realizzazione o ampliamento dei Centri Comunali di Raccolta.

Dopo l’acquisizione dei pareri, una volta ottenute le risorse, l’auspicio dell’amministrazione è di avviare subito l’iter per l’appalto dei lavori. L’intervento prevede l’espansione dell’area operativa tramite l’utilizzo di uno spazio adiacente alla struttura esistente, con l’obiettivo di installare nuovi container scarrabili. Questo consentirà di rafforzare i servizi di conferimento per gli utenti, ottimizzare la logistica interna e migliorare il flusso dei materiali.

Il sindaco Pippo Midili, titolare della delega all’Ambiente, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione verso una gestione più efficace della raccolta differenziata: «Il potenziamento del CCR è un tassello fondamentale per aumentare la quantità e la qualità dei materiali da avviare al recupero, coinvolgere più cittadini e migliorare il sistema nel suo complesso. Dopo la progettazione della tettoia per la raccolta dei RAEE, era naturale pensare a un ampliamento strutturale: le condizioni per ottenere i fondi ci sono tutte».

I dati del 2024 confermano l’importanza del centro: circa il 12,68% dei cittadini ne ha usufruito, con un totale di rifiuti intercettati pari a 638,48 tonnellate, che rappresentano il 3,3% del volume complessivo prodotto (fonte MUD 2023). Tra le tipologie più conferite spiccano il legno (oltre 103 mila kg), seguito da metalli, inerti, sfalci, carta, ingombranti e elettrodomestici.