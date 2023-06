Milazzo, bonificata la necropoli del Duomo. Midili: “Stop vandalismo”

I volontari dell’associazione “Siciliantica” hanno ripulito la necropoli di piazza Duomo, a Milazzo. Adesso si valutano alternative alla copertura in vetro

MILAZZO – La necropoli di piazza Duomo, nella città del Capo, torna fruibile grazie all’intervento dei volontari dell’associazione “Siciliantica” che hanno provveduto a ripulire l’area dalle erbacce così da renderla fruibile a visitatori e turisti.

La necropoli, i cui scavi risalgono all’inizio degli anni ‘90, è stata spesso oggetto di atti vandalici rivolti principalmente alla copertura in vetro. Una situazione che ha portato l’amministrazione ad annunciare la volontà di ricorrere a soluzioni alternative.

«Più volte si è proceduto alla sostituzione del vetro –ha spiegato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili– ma l’inciviltà la fa da padrona e quindi stiamo lavorando per trovare un altro sistema per salvaguardare questo patrimonio prezioso che, come dimostra l’impegno dei ragazzi di Siciliantica merita di essere tutelato e valorizzato».