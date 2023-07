Milazzo, boom di presenze alla “notte bianca”

Numerose le persone nella città di Milazzo sabato scorso, in occasione della notte bianca che ha fatto registrare il boom di presenze

MILAZZO – Il centro cittadino di Milazzo ha accolto visitatori da tutto il territorio lo scorso sabato, in occasione della notte bianca. Un vero e proprio successo, per un evento sul quale il Comune ha voluto puntare anche in funzione dello sviluppo turistico della città.

L’evento ha proposto, oltre all’apertura ad oltranza delle attività che hanno aderito, quattro diverse aree dedicate alla musica e all’intrattenimento: la marina Garibaldi, Piano Baele, Piazza della Repubblica e Piazza Duomo. Per l’occasione, inoltre, è stato proposto un servizio navetta così da permettere la chiusura del centro che è divenuto una vera e propria “grande isola pedonale”.

«È doveroso -ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- ringraziare gli organizzatori e le forze dell’ordine che hanno assicurato un servizio perfetto. Ha funzionato anche il collegamento con la navetta. E un grazie anche al personale che si occupa della pulizia della città che già questa mattina era pulita. Insomma quando si fa squadra si vince sempre. Dobbiamo andare avanti così in vista degli appuntamenti del cartellone estivo. E da ultimo esprimo soddisfazione per i locali che ancora una volta hanno registrato il sold out e per le attività commerciali che sono rimaste aperte e sono state premiate dalle numerose presenze di persone, a conferma che quando si lavora per dare slancio e prospettive alla città, l’economia ne beneficia».