 Milazzo. Cade e resta intrappolata in casa, salvataggio dei VdF

Milazzo. Cade e resta intrappolata in casa, salvataggio dei VdF

Alessandra Serio

Milazzo. Cade e resta intrappolata in casa, salvataggio dei VdF

lunedì 25 Maggio 2026 - 17:19

Impossibile portarla giù in barella lungo le scale, è stata tirata calata dal balcone ed è arrivata in tempo in ospedale

Salvataggio dei Vigili del Fuoco a Milazzo, intervenuti oggi intorno alle 12 in via Mariamo maio dove una donna si è fatta male, aveva bisogno di cure ma è rimasta “intrappolata” in casa. La donna, caduta nel proprio appartamento, non riusciva a muoversi e, avendo necessità di cura, ha chiamato il 118. Le scale interne dello stabile sono però particolarmente strette e avrebbero reso difficile e pericoloso il trasferimento in barella.

Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Si è perciò optato per un’evacuazione in sicurezza dall’esterno con l’ausilio dell’autoscala inviata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco. La squadra del Distaccamento di Milazzo, arrivata sul posto col pick-up con modulo attrezzato, ha soccorso la signora con una manovra di recupero dal balcone dell’abitazione, barellandola, portandola a livello del piano stradale e affidandola al personale dei soccorsi che poi in ambulanza l’ha trasferita in ospedale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Elezioni. Midili vola a Milazzo. Barcellona verso il ballottaggio DATI AGGIORNATI
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED