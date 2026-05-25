Milazzo. Cade e resta intrappolata in casa, salvataggio dei VdF

Impossibile portarla giù in barella lungo le scale, è stata tirata calata dal balcone ed è arrivata in tempo in ospedale

Salvataggio dei Vigili del Fuoco a Milazzo, intervenuti oggi intorno alle 12 in via Mariamo maio dove una donna si è fatta male, aveva bisogno di cure ma è rimasta “intrappolata” in casa. La donna, caduta nel proprio appartamento, non riusciva a muoversi e, avendo necessità di cura, ha chiamato il 118. Le scale interne dello stabile sono però particolarmente strette e avrebbero reso difficile e pericoloso il trasferimento in barella.

Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Si è perciò optato per un’evacuazione in sicurezza dall’esterno con l’ausilio dell’autoscala inviata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco. La squadra del Distaccamento di Milazzo, arrivata sul posto col pick-up con modulo attrezzato, ha soccorso la signora con una manovra di recupero dal balcone dell’abitazione, barellandola, portandola a livello del piano stradale e affidandola al personale dei soccorsi che poi in ambulanza l’ha trasferita in ospedale.