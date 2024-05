Milazzo città amica di cani e gatti. In arrivo un rifugio per i randagi

Dopo la realizzazione di due aree dedicate agli amici a quattro zampe, a Milazzo anche un rifugio per cani e un gattile. Al via i lavori

MILAZZO – La città di Milazzo punta a contrastare il fenomeno del randagismo e a diventare sempre più vivibile per gli amici a quattro zampe. Dopo la realizzazione di un parchetto per sgambatura dei cani e di un’area attrezzata “Pet Agility” adesso si punta a realizzare un rifugio per cani, con una zona da destinare a gattile.

Gli interventi, già avviati con la bonifica dei locali, interesseranno l’ex mattatoio che diventerà luogo di rifugio e accoglienza di cani e gatti randagi. I lavori sono eseguiti dalla ditta “Antium Costruzioni” e prevedono la realizzazione di 9 box per cani di grossa taglia, 3 box modulari e altri 12 box per gatti. La nuova area sarà munita anche di una zona di sgambatura e di riparo.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha commentato: «Un’ulteriore forma di attenzione che l’Amministrazione intende dare ai quattro zampe, nell’ottica di limitare il randagismo, fenomeno che grava sulle casse comunali, a seguito degli interventi di recupero degli animali che necessitano di cure. Infatti sono oneri per l’ente anche il trasporto presso l’Università di Messina il cui servizio veterinario è convenzionato con il Comune».

