Milazzo. Distretto Socio Sanitario D27 attiva 36 tirocini

MILAZZO – A Palazzo D’Amico, nel Comune di Milazzo, è stato presentato il progetto “Elevare ogni talento”. Si tratta di un’iniziativa nata nell’ambito del Distretto Socio Sanitario D27, nata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso l’attivazione di tirocini formativi. Il programma rientra nel Piano di Attuazione Locale (PAL) – Fondo Povertà 2018 e ha l’obiettivo di offrire opportunità lavorative a persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Grazie alla collaborazione con il Centro Studi e Ricerche “Siapa”, il Distretto Socio Sanitario D27 ha previsto l’attivazione di 36 tirocini destinati a persone con ISEE inferiore a € 9.360,00 o beneficiari di misure di sostegno al reddito. I partecipanti saranno impegnati per sei mesi in aziende private, enti del Terzo settore e studi professionali, con un’indennità mensile di 500 euro in proporzione alle ore svolte.

L’iniziativa è finanziata con un budget complessivo di € 211.621,52 e rappresenta un importante passo avanti verso la creazione di percorsi di autonomia e integrazione sociale. I soggetti ospitanti saranno selezionati tramite avviso pubblico, garantendo trasparenza e accessibilità alle opportunità offerte.