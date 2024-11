Milazzo diventa “Custode della Macchia Mediterranea”

Il riconoscimento per il Comune di Milazzo è arrivato in occasione della Settimana della macchia mediterranea in Sicilia

MILAZZO – La città di Milazzo riconosciuta “Custode della Macchia Mediterranea”. Lo scorso anno il Comune aveva aderito alla “Carta di Caltagirone”. Si tratta di un documento con il quale il Comune si è impegnato a preservare l’ecosistema locale, ritenuto parte integrante della Macchia Mediterranea.

Il riconoscimento come “Custode” è giunto in occasione della Settimana della macchia mediterranea in Sicilia, nel corso di un incontro con il segretario del comitato promotore Francesco Cancellieri.

«Siamo ben lieti della presenza di Milazzo nell’elenco dei Comuni –ha detto Cancellieri– perché ha un patrimonio naturalistico di grande rilevanza (pensiamo alla biodiversità di Capo Milazzo) e in questi anni ha promosso diverse iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’habitat naturale».

