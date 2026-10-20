Milazzo. Due giorni di visite cardiovascolari, esami prevenzione tumori e vaccini

Le prestazioni gratuite dell'Asp Messina il 20 e 21 ottobre

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina partecipa al Meeting Job 2026 a Milazzo oggi e domani, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con un progetto per promuovere varie attività sanitarie e stili di vita corretti e sani. Ci saranno diversi banchi dove sono previste la divulgazione di informazioni utili per seguire comportamenti di salute corretti. Focus in particolare su esami oncologici preventivi, visite cardiovascolari e vaccinazioni, diete corrette e percorsi di prova per la guida sicura. Sarà possibile prenotarsi per l’esame mammografico preventivo e per l’esame dell’utero e saranno spiegati come avvengono questi percorsi di prevenzione. Inoltre, sarà consegnato il corredo per l’esame preventivo del colon retto, che potrà essere riconsegnato successivamente nelle farmacie, nelle case della comunità o negli ospedali dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina.

Le attività e i controlli dedicati alla salute

Il 21 ottobre sarà inoltre presente l’esame cardiovascolare preventivo con la dottoressa Eliana Tripodo che eseguirà delle visite e spiegherà che le malattie cardiovascolari che sono la prima causa di morte in Italia, ma in gran parte sono prevenibili con stili di vita sani e controlli regolari. Ci sarà anche un momento per la prevenzione progetto PL11 sulle malattie croniche non trasmissibili presentato dal dottor Giuseppe Ruggeri e dottoressa Eliana Tripodo. Tutti gli esami preventivi sono promossi dall’Unità complessa centro screening diretta da Rosaria Cuffari.

Educazione alimentare e contrasto alla povertà sanitaria

Saranno anche presenti due nutrizioniste del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Azienda sanitaria provinciale Messina, Noemi Vacirca e Maria Lidia Lo Prinzi, che di recente hanno pubblicato un libro dal titolo “La dieta siciliana va a scuola”. Il volume raccoglie il lavoro di prevenzione nutrizionale e diverse ricette della salute pensate per le mense scolastiche e per educare bambini e famiglie. Consigli inoltre per una dieta equilibrata e una guida per le merende sane. Le nutrizioniste illustreranno ai giovani e ai cittadini presenti come promuovere abitudini alimentari corrette, valorizzando la tradizione culinaria siciliana e i prodotti del territorio in chiave salutare. Sarà presente la casa mobile, il camper clinico del piano equità nella salute, linea di contrasto alla povertà sanitaria. Alcuni dirigenti del progetto spiegheranno le iniziative realizzate fino ad ora per dare assistenza alle persone in difficoltà per la loro condizione economica e sociale.

Vaccini e percorsi per la guida sicura

Previsti anche vaccini grazie all’Unità operativa Servizio sanità epidemiologica e medicina preventiva. “La scorsa estate – spiega inoltre Chiara Schiró responsabile dell’Unità operativa educazione e promozione della salute dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina – abbiamo lanciato la campagna nazionale per la sicurezza stradale a Lipari. Facendo riferimento a questa interessante progetto presenteremo attività che rivestono particolare importanza come i percorsi di prova dedicati alla guida sicura, che consentiranno ai partecipanti l’alterazione delle capacità psicofisiche attraverso l’utilizzo di speciali lenti che simulano la visione in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicoattive e il completamento di un percorso dedicato. Vivere direttamente queste condizioni, seppure in un contesto protetto, permette di comprendere quanto possano risultare compromessi la percezione delle distanze, l’equilibrio, i tempi di reazione e la capacità di assumere decisioni corrette. L’esperienza diventa così uno strumento educativo particolarmente efficace, capace di trasformare un messaggio teorico in una concreta presa di coscienza. Nello stesso spirito educativo si inserisce la distribuzione gratuita degli accertamenti dell’alcolismo monouso. L’iniziativa non ha alcuna finalità di controllo, ma intende offrire a cittadini e turisti uno strumento semplice per verificare volontariamente il proprio stato prima di mettersi alla guida di un veicolo o di condurre un’imbarcazione. Favorire l’autovalutazione significa promuovere scelte più consapevoli, ridurre i comportamenti a rischio e contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità, nella quale ciascuno diventa protagonista della propria sicurezza e di quella degli altri”.