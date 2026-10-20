Sciopero degli autotrasportatori, Confconsumatori: “Un’emergenza nazionale”

Scaffali vuoti e carburante che scarseggia. L'associazione: «Il destino di autotrasportatori e consumatori è comune. Bene l'apertura del governo»

Lo sciopero degli autotrasportatori non riguarda soltanto il sud, ma è un tema che interessa tutto il Paese. A sostenerlo è Confconsumatori, che interviene mentre la protesta comincia a farsi sentire sulla vita quotidiana dei cittadini.

«Lo sciopero degli autotrasportatori non è un fenomeno circoscritto al Sud Italia, ma rappresenta una questione nazionale che riguarda l’intero Paese», dichiara l’associazione, che riconosce la legittimità delle richieste della categoria. «Sono certamente legittime le richieste degli autotrasportatori, che stanno manifestando con grande senso di responsabilità attraverso una protesta forte ma civile e composta». Gli interventi richiesti, spiega Confconsumatori, rispondono a problemi attuali ma anche a nodi irrisolti da tempo: «Basti pensare all’annosa vicenda delle accise, un problema ultradecennale che ancor oggi non ha trovato una soluzione strutturale e definitiva».

Gli effetti sui consumatori

L’associazione sottolinea però che le conseguenze della protesta ricadono sempre più sui cittadini. «Gli scaffali vuoti dei supermercati sono ormai una realtà e non più una possibile eventualità, il carburante comincia a mancare in molti distributori e gli spostamenti in auto per chi può farli subiscono forti rallentamenti. A pagare un prezzo molto alto, dunque, sono i cittadini».

Per Confconsumatori non si tratta tuttavia di mettere le due parti l’una contro l’altra: «Non si tratta di contrapporre autotrasportatori e consumatori, ma al contrario di comprendere che il loro destino è comune e che dalle risposte ai primi beneficeranno anche i secondi».

Un segnale positivo arriva dalle ultime ore. «Accogliamo con favore quanto sta avvenendo», afferma l’associazione, ricordando che “il governo ha mostrato apertura al confronto e che le organizzazioni degli autotrasportatori hanno accolto positivamente questa disponibilità. In alcuni casi, e in alcuni territori, si è andati anche oltre, consentendo il passaggio della merce deperibile>”.

«Confconsumatori si augura che dalla contrattazione possa emergere una soluzione condivisa e si possa raggiungere un accordo che consenta, innanzitutto, la cessazione dei blocchi autostradali e, successivamente, l’avvio di un percorso capace di affrontare e risolvere i diversi problemi esistenti».

L’associazione avverte che, se la protesta dovesse prolungarsi, «rischierebbe di creare ulteriori difficoltà ai consumatori, e in particolare ai soggetti fragili, come anziani, persone bisognose di assistenza socio-sanitaria o chi vive quotidianamente situazioni di disagio».

Da qui l’appello alle istituzioni, chiamate a un ruolo di coordinamento: «Alle istituzioni spetta il ruolo di promotore di iniziative coordinate e forme di collaborazione in grado di rispondere alle esigenze più immediate, così da garantire un intervento il più possibile efficace nell’attuale fase di emergenza».

Confconsumatori Messina assicura infine il proprio impegno sul territorio: «Attenta e sensibile alle esigenze del territorio, agirà come sempre a favore dei cittadini».

Tito Lanciano

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