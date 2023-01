Milazzo. Entra in funzione Eco-City: vediamo di cosa si tratta

Nella città del Capo entra ufficialmente in funzione il sistema “Eco-City” con il nuovo macchinario fornito dalla ditta sarda Herbeeside

MILAZZO – Al via i primi interventi con il nuovo macchinario di Herbeeside, nella città di Milazzo. Entra ufficialmente in funzione il sistema “Eco-City” come annunciato lo scorso ottobre, quando alla presenza del sindaco erano state effettuate le prime “prove sul campo”.

Si tratta di un nuovo sistema di scerbatura, privo di prodotti chimici e capace di estirpare le erbacce nutrendo al tempo stesso il terreno. Il nuovo macchinario sfrutta una particolare tecnica capace di produrre uno “shock termico” sulle erbacce che si essiccheranno nell’arco di 24 ore e, contemporaneamente, nutrire il terreno e sanificare le zone interessate come i marciapiedi e le strade.

La prima scerbatura con questo sistema è stata eseguita presso la zona di Ciantro, ma è già stato predisposto un piano di interventi su tutto il territorio.

«Sono certo -ha dichiarato il sindaco Midili- che questo macchinario rappresenterà una svolta per la nostra città al fine di migliorarne la pulizia e il decoro. Abbiamo già notato gli effetti concretamente e puntiamo ad utilizzarlo anche su piazze, parchi parcheggi, marciapiedi, assicurando anche una sanificazione degli spazi aperti pubblici, come possono essere via Medici e la Marina Garibaldi. Abbiamo verificato che è un macchinario rapido ed efficace, che utilizza in maniera sostenibile l’acqua e inquina 1.000 volte di meno rispetto ad un decespugliatore ottenendo, al tempo stesso, un rendimento nettamente superiore».

