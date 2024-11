Milazzo Film Festival 2025, iscrizioni aperte al concorso dei cortometraggi

Ci si prepara per la nuova edizione del Milazzo Film Festival, quest’anno con un nuovo logo

MILAZZO – Si avvicina l’edizione 2025 del Milazzo Film Festival, che si svolgerà dal 6 al 9 marzo al Teatro Trifiletti. Già diffuse le prime informazioni, con una novità: un nuovo logo elaborato dallo Studio Hübner e con uno stile più vicino alle nuove generazioni.

Anche quest’anno la direzione artistica sarà affidata Caterina Taricano e Mario Sesti. Già aperte le iscrizioni, invece, per il concorso dedicato ai cortometraggi che potranno essere effettuate sul portale di FilmFreeway.

Marco Vitale, presidente dell’associazione L’Altra Milazzo che organizza il festival, ha commentato: «Abbiamo consolidato la struttura portante del MFF, con il progetto Attorstudio, il concorso di corti, il Premio Lo Scarabeo d’Argento, l’ampio spazio dedicato alla sostenibilità ambientale e non solo».

Tra le novità di quest’anno, infatti, anche una sezione di concorso dal titolo “La dignità del lavoro” e patrocinata dall’Inail, una tematica sempre più importante non solo per il sud ma per l’intera Italia. Previsto, inoltre, anche un concorso dedicato ad Attilio Liga.