Milazzo. Al Fogliani un murales “acquatico” sulla storia della Piana

Il Murales è stato realizzato dagli artisti Andrea Sposari e Salvo Currò e racconta il passato di Milazzo sfruttando il tema centrale dell’acqua

MILAZZO – È l’acqua il tema centrale del murale realizzato presso l’ospedale Fogliani, dagli artisti Andrea Sposari e Salvo Currò con la collaborazione degli architetti Rosselli e Anastasi e il decoratore Cassisi. Si tratta di un’opera d’arte che racconta la storia della Piana “in tre fasi” passando dai lavori nei campi sino ai palazzi signorili, collegando ciascuna scena grazie ad un corso d’acqua che rappresenta il bene primario della zona che ha permesso lo sviluppo della civiltà.

Lo scorso 11 settembre l’inaugurazione del murale, che si intitola “Milazzo, tra acqua, terra, volti e storia” promosso dal colorificio “I Colori di Maria” con il patrocinio del Rotary club Valle del Mela. All’incontro hanno presenziato il sanitario della struttura sanitaria Paolo Cardia, il vicedirettore Giuseppe Cocuzza, il sindaco Pippo Midili e, in rappresentanza del Rotary club Valle del Mela, l’architetto Luisa Rosselli.

Il primo cittadino mamertino, entusiasta per l’iniziativa, ha commentato: «Decorare un reparto di un ospedale non è solo un atto volto ad abbellire con delle immagini un ambiente solitamente anonimo. Significa portare un messaggio di accoglienza, di supporto ai dottori che devono seguire il paziente e accompagnarlo per una terapia».