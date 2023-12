Milazzo. In arrivo un rifugio per gli amici a quattro zampe

Un rifugio per cani e un gattile, a cui si aggiungerà un’area dedicata allo sgambamento. Ecco dove saranno realizzate a Milazzo

MILAZZO – La città del Capo punta a prendersi cura degli amici a quattro zampe. Nei giorni scorsi l’avvio dei lavori per la realizzazione di un’area dedicata allo sgambamento dei cani. La nuova zona sorgerà nei pressi della chiesa del Sacro Cuore in via Gasparro.

Presso la zona di sgambamento, che sarà gestita dai volontari della parrocchia, sarà possibile lasciare liberi i propri cani mentre, per chi viene da lontano, sarà prevista la possibilità di parcheggiare nelle immediate vicinanze.

Dal Comune di Milazzo, quindi, anche un progetto per la realizzazione di un rifugio per cani e un gattile presso l’ex mattatoio di Botteghelle.