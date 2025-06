Milazzo. Inaugurata la nuova piazza San Giovanni

Taglio istituzionale del nastro per piazza San Giovanni, a Milazzo, dopo la processione del santo da cui piazza e quartiere prendono il nome

MILAZZO – Ufficialmente inaugurata piazza San Giovanni, a Milazzo. Il taglio del nastro si è tenuto questo 29 giugno, a conclusione della processione di San Giovanni. All’inaugurazione hanno presenziato il parroco Dario Mostaccio e il sindaco di Milazzo Pippo Midili.

Il primo cittadino si è detto soddisfatto per la conclusione dei lavori, annunciando che nelle prossime settimane saranno installati altri giochi destinati ai più piccoli. La nuova piazza, infatti, prevede alcune aree di gioco per bambini con gomma colata antitrauma, elastica, drenante, anti-scivolo e ignifuga. Gli interventi, dal costo di 53.000 euro, sono stati realizzati grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali.

