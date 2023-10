Milazzo. Interventi alla viabilità, Romagnolo: “Obiettivo città vivibile”

Tempo di interventi nella città di Milazzo, dove saranno attenzionate strade e incroci con interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche

MILAZZO – «L’obiettivo è offrire una città pienamente vivibile». Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Milazzo, Santi Romagnolo, ha annunciato l’avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza che riguarderanno via Ettore Celi e Piazza Mazzini.

I lavori, ha sottolineato il Comune, avranno la duplice finalità di disincentivare la sosta selvaggia nelle zone interessate e di risolvere i problemi alla viabilità individuati proprio presso l’incrocio di via Ettore Celi, dove in più occasioni sono state registrate svolte in violazione del codice stradale.

«Anche queste opere -spiega l’assessore saranno realizzate senza alcun onere per il bilancio comunale, rientrando nell’ambito di altri interventi di rigenerazione urbana con abbattimento barriere architettoniche da eseguire sul territorio comunale, finanziati dallo Stato con Decreto del Ministero dell’Interno nell’ambito delle risorse assegnate nel periodo 2020/24 attraverso il PNRR».