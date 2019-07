Milazzo, intitolare una piazza ad Andrea Camilleri - Tempostretto

Una proposta partita dal leader di Forza Italia a Milazzo che si dice convinto sia la cosa più giusta per la memoria collettiva.

«La città di Milazzo intitoli una piazza ad Andrea Camilleri». La proposta è del presidente del Consiglio comunale Gianfranco Nastasi, il quale ricorda come allo scrittore siciliano essendo anche Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica, possono essere, proprio in virtù di questa onorificenza, intitolate strade ed aree pubbliche in deroga ai 10 anni dalla morte.

“Ritengo giusto – sottolinea Nastasi – che una città che ha avuto da sempre un ruolo culturale di prim’ordine nella nostra regione, tributi questo riconoscimento nei confronti di un personaggio che ha esaltato i valori della sicilianità. Nei prossimi giorni sottoporrò questa proposta alle forze politiche”.