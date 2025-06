Milazzo. Italia Nostra punta a valorizzare il Quartiere degli Spagnoli

MILAZZO – Il 20 giugno, la sezione milazzese di Italia Nostra proporrà un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’ala occidentale del “Quartiere degli Spagnoli”, con l’obiettivo di proporne il recupero come ampliamento funzionale dell’Antiquarium D. Ryolo. L’attività si inserisce in una tradizione associativa che, in coincidenza con il Solstizio, richiama l’attenzione pubblica e istituzionale su siti del patrimonio culturale locale in stato di abbandono.

Negli anni precedenti, Italia Nostra ha rivolto l’attenzione a luoghi come il Mosaico Romano di S. Francesco, la Porta dell’Isola, i Giardini di Villa Vaccarino e la Chiesa del SS. Salvatore, attualmente in restauro.

Il programma della giornata

Il programma dell’iniziativa prevede, a partire dalle 17:30, un’estemporanea di pittura e disegno a cura di Laura Marchese e del gruppo Milazzo Sketches. Seguirà, alle 19:30, la visita ai locali dell’Antiquarium, mentre alle 20 è previsto l’intervento dell’architetto Laura Terranova intitolato “Fra restauro, riuso e valorizzazione: il Quartiere degli Spagnoli a Milazzo”. A conclusione dell’incontro, Italia Nostra presenterà le proprie proposte per il recupero dell’ala ovest del complesso.