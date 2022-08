Milazzo. La dirigente del “Da Vinci” nel direttivo della RE.NA.

Stefania Scolaro, dirigente scolastica del “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, è stata eletta nel direttivo della Rete Nazionale degli Istituti Nautici

MILAZZO – L’Istituto Tecnico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo torna a far parlare di se. È infatti la dirigente Stefania Scolaro il nuovo membro del consiglio direttivo della RE.NA. –la Rete Nazionale degli Istituti Nautici.

Un riconoscimento particolarmente importante, che la dirigente scolastica del “Leonardo Da Vinci” ha voluto attribuire a tutti gli organi che compongono l’istituto scolastico mamertino: «Sono davvero felice e onorata –ha dichiarato- di fare parte del Direttivo Nazionale e per aver ottenuto questo importante riconoscimento, che non appartiene soltanto a me ma a tutte le componenti dell’Istituto».

Il “Leonardo Da Vinci” di Milazzo negli anni ha più volte attirato l’attenzione della comunità locale, grazie a progetti di rilevanza nazionale e di immissione nel mondo del lavoro per i giovanissimi diplomandi del comprensorio.