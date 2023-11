Milazzo, la giunta Midili approva il previsionale 2024-2026

Il sindaco di Milazzo: “Senza aumentare le tasse, incrementate le risorse da destinare al sociale, alla scuola, al turismo e alla cultura”

MILAZZO – Via libera al bilancio di previsione 2024-2026 nel Comune di Milazzo. La giunta guidata dal sindaco Pippo Midili ha infatti approvato l’importante documento programmatico, insieme al DUP.

Adesso si attende il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dopodiché il bilancio di previsione sbarcherà in commissione consiliare per gli ultimi pareri e revisioni. Infine, l’ultima parola spetterà come sempre al consiglio comunale, che sarà tenuto a valutare e approvare il bilancio.

Soddisfatto il primo cittadino mamertino, che ha anticipato nuove risorse per diversi settori importanti per la città: «Si tratta di un bilancio che, nonostante le difficoltà -ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- mantiene tutti i servizi essenziali, non aumenta le tasse, ma incrementa le risorse da destinare al sociale, alla scuola, al turismo e alla cultura, che prosegue nell’innovazione digitale del Comune e dei servizi erogati ai cittadini. Sul fronte investimenti prosegue spedita la nostra azione di rigenerazione urbana con buona propensione agli interventi programmati grazie ai finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere capitalizzando il lavoro degli Uffici».