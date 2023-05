Milazzo, la Nino Romano inizia i playoff e affronta la Capacense - Tempostretto

Al “PalaCiantro” di Milazzo arriva la Capacense per l'andata del primo turno dei play-off. Mauro Maccotta: “Le nostre ragazze sono veramente cariche”

MILAZZO – Ultimi preparativi in casa Romano in vista dell’incontro più sentito della stagione. Sabato 6 maggio, ore 18, al “PalaCiantro” di Milazzo arriva la Capacense per il turno di andata dei play-off promozione. La Capacense, formazione guidata da coach Enza Cataldo, si è classificata al secondo posto nel girone A, conquistando 59 punti in 22 gare e riportando 2 sole sconfitte, entrambe nel girone di ritorno, contro la Com.Fer. Palermo (3-1) e Panormus Volley al tie-break.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni per assistere ad una gara di alto valore emotivo e di prestigio che a Milazzo manca da tanti anni. Sia lo staff dirigenziale che tecnico stanno curando ogni dettaglio perché l’incontro possa essere vissuto da anzitutto come una grande festa dello sport locale. Nessuna novità sul piano-squadra per la Romano: l’intero organico delle atlete si è regolarmente allenato e sarà a disposizione di mister Maccotta per la gara di sabato.

“Una stagione fantastica nella quale siamo partiti senza conoscere i valori del Campionato. Quindi – sono le parole del tecnico della Nino Romano Mauro Maccotta – il nostro obiettivo non era sicuramente quello dei play off ma, col passare delle giornate, la squadra ha acquisito sicurezza e abbiamo cominciato a costruire un sistema di gioco che ha dato i suoi risultati. Il gruppo quest’anno è formato da un mix di ragazze giovani, che sono sempre la nostra energia principale, e da alcune ragazze di maggiore esperienza; il gruppo si è integrato in maniera eccellente. Stiamo preparando queste gare dei play-off studiando l’avversario ma soprattutto cercando di rafforzare i nostri meccanismi di gioco; la voglia è tanta, sappiamo che ci andiamo a giocare un risultato prestigioso e le ragazze sono veramente cariche”.

Articoli correlati