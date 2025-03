Milazzo. La panchina blu dell’associazione “Genitori per sempre”

Inaugurata a Milazzo un panchina blu dedicata ai genitori che non possono vedere i figli. L’iniziativa di “Genitori per sempre”

MILAZZO – Nella città di Milazzo è stata inaugurata una panchina blu. Si tratta di un’idea lanciata dall’associazione messinese “Genitori per sempre” con l’obiettivo di supportare i genitori che non possono vedere i figli. L’iniziativa ha visto anche il supporto del consigliere comunale Antonio Amato, con la presenza dell’assessore Francesco Coppolino.

Il fondatore dell’associazione “Genitori per sempre” Paolo Micali ha spiegato il senso del progetto: «Siamo stati i primi ad inaugurare a Messina la panchina blu e seguiamo tante situazioni di genitori che non vedono i propri figli, le cui sorti sono ancorate a retaggi ormai superati legati all’affido ad un solo genitore, senza che l’altro possa fare parte della vita del proprio bambino. E non possiamo accettarlo, abbiamo bisogno che sempre più gente conosca la possibilità di far valere le proprie ragioni in tribunale e che le istituzioni ci aiutino a cambiare lo stato delle cose».

Sulla questione l’assessore Coppolino ha commentato: «Le battaglie non sono mai produttive, la lealtà dovrebbe farla da padroni, anche quando una storia finisce e rimangono i bambini che vanno tutelati sopra ogni cosa. La lealtà è importante in famiglia così come in politica».