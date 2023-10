Milazzo. La tribuna dello stadio “Marco Salmeri” torna agibile

Torna nuovamente fruibile la tribuna dello stadio “Marco Salmeri” di Milazzo, che ora è pronto ad ospitare la stagione sportiva in corso

MILAZZO – La tribuna dello stadio “Marco Salmeri” di Milazzo torna agibile. La tribuna, dedicata agli ospiti, si prepara quindi ad accogliere gli spettatori per la stagione sportiva in corso.

Ne ha parlato l’assessore allo sport Antonio Nicosia, dopo l’annuncio del via libera dalla Commissione Consiliare di Vigilanza. L’assessore, inoltre, ha sottolineato come lo stadio sia prossimo ad ulteriori interventi che riguarderanno la tribuna coperta e il perimetro esterno per un restyling completo della struttura.