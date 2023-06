Milazzo, lavori di consolidamento alla ‘Ngonia: al via la gara d’appalto

Al via la gara per l’avvio dei lavori di consolidamento dell’area che sovrasta la baia della‘Nognia del Tono, nel Comune di Milazzo

MILAZZO – Verso il consolidamento dell’area che sovrasta la baiadella ‘Ngonia del Tono, nella città del Capo. Dall’ufficio regionale contro il dissesto idrogeologico l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori che interesseranno principalmente la messa in sicurezza di via Manica e via delle Magnolie.

Nello specifico, si interverrà sul costone roccioso presente nell’area con la frantumazione e la rimozione dei massi pericolanti. Si procederà quindi con la realizzazione di paratie in cemento e l’apposizione di reti metalliche. Infine, i lavori riguarderanno anche la regimentazione delle acque reflue così da contrastare la formazione di fiumi di fango in caso di forti piogge.

Soddisfatto il presidente Schifani, che ha commentato: «Da oltre vent’anni la gente che

abita in questa zona a forte vocazione turistica attende che case e ville vengano messe al riparo dagli insistenti movimenti franosi. Dopo gli interventi tampone del passato, ad opera dell’amministrazione comunale, vogliamo adesso eliminare in modo definitivo ogni pericolo in modo che la gente possa riacquistare la necessaria serenità e, in alcuni casi, riappropriarsi delle abitazioni che aveva abbandonato in via precauzionale».