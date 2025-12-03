 Milazzo. L'ex convento dei Cappuccini ospiterà un centro di accoglienza

Redazione

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 20:05

Consegnati i lavori di riqualificazione dell'ala ovest

MILAZZO – Sono stati consegnati alla ditta Asar Costruzioni di Tortorici, aggiudicataria dell’appalto, i lavori di riqualificazione dell’ala ovest dell’ex convento dei Cappuccini che diventerà un centro di accoglienza per soggetti in difficoltà. 

Quella che, tecnicamente, viene definita “stazione di posta” è un investimento finanziato al Distretto socio-sanitario, con i fondi del  Pnrr (misura 5) per l’importo di circa 1.100.000 euro. L’importo dell’attuale intervento ammonta a 400 mila euro. 

Il progetto prevede la ristrutturazione dei locali che sino ad alcuni anni addietro hanno ospitato gli uffici del settore “Lavori Pubblici” del Comune, affinché nella nuova funzione possano  ospitare i soggetti che necessitano di avere un supporto logistico offrendo  loro accoglienza e soddisfacimento dei bisogni primari h24; ricettività diurna e notturna, distribuzione di kit igienici, servizio docce, cena e colazione per gli ospiti notturni e bevande e alimenti per il ristoro per gli ospiti diurni; gestioni di situazioni emergenziali.

“Proprio l’intervento del Pnrr – spiega il sindaco Pippo Midili – era finalizzato a supportare gli enti locali a promuovere aiuti nei confronti delle persone senza dimora, favorendo l’accesso all’alloggio temporaneo, in proprie strutture e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l’autonomia che per favorire una piena integrazione sociale”. I lavori dovrebbero essere ultimati entro maggio 2026.

