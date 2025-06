Milazzo. Litigio davanti alla chiesa, intervengono i carabinieri

Prete e fedeli hanno avuto un litigio davanti alla chiesa, a causa delle celebrazioni dedicate a San Giovanni. Ora i toni sembrano più distesi

MILAZZO – Tensione nella notte tra il parroco e alcuni fedeli a Milazzo, a causa di un acceso confronto sull’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Il diverbio ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Nonostante l’episodio, sulla pagina ufficiale della parrocchia ora compaiono messaggi dai toni più distesi, che fanno sperare in una ritrovata collaborazione in vista delle celebrazioni del 24 giugno: «Dopo un confronto siamo qui, tutti, per prenderci le responsabilità sul futuro di questa festa. Proveremo TUTTI ad essere più propositivi affinché si possa organizzare TUTTO per tempo. Ci siamo dati appuntamento per il triduo e per il 24. Non ci deve “scandalizzare” la discussione serrata se necessaria per capirci di più».