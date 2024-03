Milazzo, oltre un chilo di droga scoperto dai Cc

Tre gli arresti dopo i controlli con i cani del Nucleo cinofili di Nicolosi

Giro di vite dei Carabinieri a Milazzo e nelle aree limitrofe, dove la Compagnia, le stazioni e il Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno controllato strade e abitazioni di sospetti. Il bilancio dei controlli straordinari è di 3 arresti, 50 grammi di hashish e oltre 1, 2 kg di marijuana sequestrati.

A Milazzo

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 31enne dove sono stati sequestrati 30 grammi tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento della droga come un bilancino di precisione e uno strumento utilizzato per sigillare i sacchetti, nascosti a ridosso della cantina. Il 31enne è stato anche denunciato per ricettazione: aveva una motocicletta senza targa e con il numero di telaio abraso, verosimilmente quindi oggetto di furto. L’uomo è stato condotto in carcere.

A Pace del Mela

I militari hanno fermato un 18enne. Il ragazzo addosso era “pulito” ma a casa nascondeva circa 1,2 kg di marijuana e poco più di 3 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e 370 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al ragazzo sono stati concessi i domiciliari.

A San Filippo del Mela

Blitz degli uomini dell’Arma a casa di un 38enne dove sono stati sequestrati circa 40 grammi tra hashish e marijuana, un coltello intriso di tracce di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, tutto nascosto in un ripostiglio, all’interno di un mobiletto. Anche per il 38enne è scattato il carcere.