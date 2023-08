Milazzo. Sosta a pagamento: al via annullamento in autotutela della gara

La sosta a pagamento, a Milazzo, era stata sospesa nuovamente nei giorni scorsi. Adesso il sindaco annuncia l’annullamento in autotutela della gara

MILAZZO – Ancora problemi per il servizio di sosta a pagamento nel Comune di Milazzo. Dopo uno stop iniziale, per permettere il subentro della nuova società affidataria del servizio, era arrivata una nuova sospensione nei giorni scorsi. Il primo cittadino, infatti, aveva parlato di “mancata ottemperanza” delle richieste dell’amministrazione.

Adesso una novità: lo scorso 17 agosto l’amministrazione ha tenuto un riunione alla presenza dei rappresentati della società incaricata del servizio, a seguito della quale il sindaco ha deciso di far avviare le procedure per l’annullamento in autotutela della gara di affidamento del servizio.

L’amministrazione, si legge in una nota, “dopo avere riscontrato alcune anomalie, ha infatti ulteriormente verificato che le condizioni attuali non consentono di proseguire il servizio così come previsto”. Adesso bisognerà attendere per conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda.

