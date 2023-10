Milazzo. Progetto da oltre 800mila euro per il campo sportivo di Fossazzo

Approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del campo sportivo di Fossazzo, a Milazzo. Diversi gli interventi previsti, ecco di quali si tratta

MILAZZO – Il campo sportivo di contrada Fossazzo, a Milazzo, pronto a tornare a nuova vita grazie ad un progetto esecutivo da 805mila euro, da poco approvato dalla giunta Midili.

Sono diversi gli interventi presenti nel progetto, che prevedono anzitutto l’abbattimento della tribuna attualmente esistente ma -sottolinea il Comune di Milazzo in una nota- mai utilizzata. Al suo porto sorgerà una nuova tribuna prefabbricata da 516 posti. Previsto quindi l’adeguamento degli impianti esistenti, la realizzazione di un nuovo spogliatoio, la realizzazione di un parcheggio di circa 75 posti e la realizzazione di accessi separati, come previsto dalla legge, per atleti e spettatori.

Adesso si punta ad intercettare le somme necessarie, attraverso il bando “Sport e Periferie” lanciato dal dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.