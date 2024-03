Milazzo. Riconversione Duferco, i sindacati chiedono confronto

La riconversione della Duferco di Giammoro apre la questione occupazionale. I sindacati chiedono l’apertura di un tavolo di confronto

MILAZZO – L’impianto della Duferco, a Giammoro, al centro del dibattito sindacale. Lo stabilimento, che interessa l’intero comprensorio di Milazzo tanto sul fronte economico quanto occupazionale, punta ad una riconversione in un impianto di idrogeno verde.

Sulla questione sono intervenuti il segretario generale della Fiom Sicilia, Francesco Foti e il segretario della Fiom Messina Daniele David. I sindacalisti hanno sottolineato l’importanza di un confronto.

«Un investimento come quello per l’attivazione da parte della Duferco di un impianto di idrogeno verde a Giammoro, per il 70% con fondi pubblici, avrebbe richiesto e richiede un confronto altrettanto pubblico sulle prospettive produttive e occupazionali».

Interventi anche dal segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e dal segretario generale della Fim Cisl Giuseppe Crisafulli, che dichiarano: «L’investimento da dieci milioni di euro è un momento di svolta per consentire il mantenimento dello stabilimento sul territorio, una notizia positiva ma è un piano che va “blindato”. Bisogna sedersi ad un tavolo e confrontarsi sulle criticità che ha vissuto negli anni il laminatoio Duferco a causa della riduzione della produzione. Confrontarsi -concludono- significa aprire una discussione in Sicindustria, con le parti datoriali, le organizzazioni sindacali di categoria e confederali per avere i dettagli dell’investimento. Si tratta di asset strategici per l’intero territorio ed è necessario aprire un confronto nel merito».