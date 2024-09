Milazzo, riparte la Nino Romano. Coach Maccotta: “Miglioriamo quanto fatto lo scorso anno”

La prima seduta di lunedì ha dato il via alla nuova stagione. Le dichiarazioni del presidente Lo Duca e dell'allenatore Maccotta

MILAZZO – La stagione della Pol. Nino Romano ha preso ufficialmente il via. Agli ordini di Mauro Maccotta, confermato nel ruolo di primo allenatore della serie C e direttore tecnico della società, si sono radunate lunedì 2 settembre le ragazze della prima squadra le quali, dopo una breve riunione nella quale il presidente Lo Duca ha dato loro il “ben tornate”, hanno svolto un allenamento atto, soprattutto, a riprendere confidenza con il campo e la palla.

Nei prossimi giorni, i rispettivi allenatori, convocheranno anche le altre formazioni per iniziare la preparazione in vista di una stagione in cui si mirerà a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno e, proprio con questa visione, è stato confermato l’intero staff tecnico nelle persone di Giovanni Maccotta, Maurizio Foti e Federica Lo Duca mentre, per quanto riguarda i Centro Avviamento allo Sport ed “S3”, rimangono salde al timone la presidentessa Gabriella Barresi e Rossana Taranto.

Solo conferme anche nella dirigenza dove si potrà contare sulle esperienza, competenza e professionalità di Gina Campagna (Dirigente accompagnatore), Simone Lo Duca (Comunicazione e marketing), Francesco Formica (Dirigente accompagnatore) ed Orazio Maio (Direttore Sportivo). L’inizio del campionato di serie C è previsto nel week end del 26-27 ottobre. Ancora da definire composizione dei gironi e calendario.

Le parole del presidente Lo Duca

“Con l’inizio degli allenamenti della nostra serie C – ha esordito il presidente – parte ufficialmente questa nuova stagione e, finalmente, torniamo a parlare di Pallavolo giocata. Nelle riunioni svolte con il nostro staff, è emersa chiara la volontà di voler dare una spinta importante al nostro progetto giovanile, con il preciso obiettivo di accelerare la crescita delle nostre ragazze e portarle, il prima possibile, alle porte della prima squadra”.

“Che campionato mi aspetto? Per quanto ci riguarda, vogliamo confermare l’ottimo risultato conquistato nella stagione passata. Il fulcro della squadra è rimasto lo stesso e questo ci permette di cominciare l’anno con qualche certezza in più. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo alle mie ragazze e auguro loro di divertirsi come hanno sempre fatto”.

Maccotta: “Gruppo invariato”

Così il direttore tecnico e allenatore della squadra di serie C Mauro Maccotta: “Questo sarà un anno importante per la nostra serie C. Il gruppo è rimasto quasi del tutto invariato così potrò lavorare su ragazze che hanno già in testa meccanismi rotati permettendomi di provare qualcosa di diverso e migliorare quello che di buono abbiamo fatto lo scorso anno”.

“Il prossimo campionato sarà sicuramente, più probante rispetto a quello dello scorso anno ma anche più bello ed intenso ecco perché vedo le mie ragazze fremere. Come società abbiamo sempre ben chiaro quello che vogliamo e dove vogliamo andare e lavoriamo sempre per raggiungere i nostri obiettivi. In questa stagione – conclude – siamo pronti a dare un’organizzazione diversa ai nostri settori giovanili per poter continuare a dare sempre linfa vitale alla nostra prima squadra”.

