Milazzo, riunione in Prefettura su trasferimento commissariato

Nel corso di una riunione in Prefettura si è stabilito di rinviare il trasferimento del Commissariato di Polizia di Stato di Milazzo

MILAZZO – Rinviato il trasferimento del Commissariato di Polizia di Stato dalla città di Milazzo nei locali di San Filippo del Mela. Un trasferimento, sottolinea l’amministrazione Midili, temporaneo e dovuto ai lavori di riqualificazione dei locali di via Crispi.

La riunione in prefettura

La decisione è stata presa a seguito di una riunione che si è svolta in Prefettura su iniziativa del Prefetto Cosima Di Stani. All’incontro hanno presenziato i sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela, il Questore di Messina, i rappresentanti del Ministero dell’Interno e i soggetti coinvolti nella organizzazione logistica.

Il trasferimento è slittato al 30 maggio prossimo, così da permettere di rispettare il cronoprogramma del Pnrr. Entro questa data bisognerà terminare i lavori necessari al trasferimento del Commissariato presso l’ex municipio di San Filippo del Mela.

L’amministrazione di Milazzo ha sottolineato come il trasferimento sia temporaneo e che il commissariato rimarrà comunque di Milazzo facendo fede alla normativa relativa ai comuni con oltre 15.000 abitanti.

«Ritengo che la riunione sia stata importante per definire tanti punti –ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili – e a chiarire che non c’era alcuna volontà di far andare via il Commissariato da Milazzo. Proprio per questo ho ribadito al tavolo che avevamo proposto delle soluzioni alla questura di Messina. Mi riferisco all’ex edificio dei Cappuccini che sino a pochi anni fa ospitava uffici comunali o ancora l’ex scuola Zirilli che per oltre 15 anni e sino al mese scorso è stata sede della Polizia locale. Entrambe le soluzioni sono state scartate nonostante la nostra volontà di operare gli eventuali interventi necessari. Così come scartata è stata la possibilità di trasferirsi in un locale di privati in quanto il Ministero non ha ritenuto spendere delle risorse per soluzioni temporanee visto che il futuro sarà palazzo Magnisi dove oltre al Commissariato si prevede , come emerso mercoledì durante la riunione del tavolo, anche l’allocazione di una sezione della Polizia stradale».

Chiesto un consiglio comunale straordinario

Intanto, però, i consiglieri di Milazzo Damiano Maisano, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Massimo Bagli hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario proponendo una diversa collocazione temporanea per il commissario: Villa Vaccarino, già ex pretura e tribunale comprensoriale del Comune di Milazzo.