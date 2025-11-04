Milazzo. Scappa ad un posto di blocco e investe due auto in sosta, arrestato 26enne

Era senza patente, perché revocata, e si è rifiutato di sottoporsi al test tossicologico

Agenti della Polizia di Stato di Milazzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un ventiseienne barcellonese per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio due operatori della volante del Commissariato di Polizia di Milazzo, impegnati in un posto di controllo nella zona di Spiaggia di Ponente, hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva con andatura irregolare e repentini sbandamenti. Il conducente dell’auto, tuttavia, non si è fermato e, ignorando l’alt della pattuglia, ha accelerato, dandosi alla fuga.

Gli agenti, azionati i dispositivi sonori, si sono messi all’inseguimento dell’auto per alcuni chilometri, fino a quando il mezzo in fuga è andato a sbattere violentemente contro un’auto parcheggiata. La velocità dell’auto era talmente elevata che anche un secondo veicolo, parcheggiato nelle vicinanze, è stato danneggiato a seguito della forte collisione. La condotta del conducente dell’auto in fuga ha messo a rischio non solo la sua incolumità e quella degli operatori di Polizia, ma anche di tutti coloro che si trovavano a percorrere le strade in cui veniva posta in essere la folle corsa.

Una volta fermato, alla richiesta degli operatori di sottoporsi al test tossicologico, il conducente ha opposto rifiuto; inoltre, sottoposto a controllo, è risultato sprovvisto di patente di guida, in quanto revocata per precedenti violazioni al codice della strada. Ulteriori accertamenti hanno permesso di accertare che il gioavne annovera contestazioni per guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.

E’ stato quindi arrestato in flagranza per il reato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. È stato anche sanzionato amministrativamente per le infrazioni al codice della strada commesse alla guida del veicolo durante la fuga.

Il giudice ha stabilito per lui gli arresti domiciliari.