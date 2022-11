Milazzo. Sconto Tari con modello unico: i beneficiari

Sono diverse le agevolazioni sulla Tari previste nel Comune di Milazzo, che adesso si dota di un modello unico per facilitare le richieste

MILAZZO – Novità per lo sconto sulla tassa dei rifiuti, nel Comune di Milazzo che si dota di un nuovo strumento per facilitare la presentazione delle domande. Ad annunciarlo è l’assessore alle finanze Roberto Mellina, che parla della possibilità di presentare un unico modello già predisposto dal Comune.

«Abbiamo voluto operare questa semplificazione –dichiara Mellina- per consentire al cittadino di fruire in modo più immediato di queste agevolazioni. Sarà sufficiente presentare il modello da noi predisposto, corredandolo della documentazione prevista nel caso specifico e a quel punto la riduzione sarà automatica. Chiaramente la documentazione va rinnovata e ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno».

Le agevolazioni sulla Tari previste nella città del Capo riguardano diverse fasce di utenti, prevedendo uno sconto che va dal 15 al 20% con una esenzione totale per “le abitazioni occupate dai pensionati con indicatore ISEE pari o inferiore alla soglia annua erogata dall’INPS”.

Nello specifico, beneficiano di una riduzione del 20% sulla Tari le abitazioni con un solo occupante; le abitazioni stagionali o ad uso discontinuo; le abitazioni occupate da soggetti che soggiornano all’estero per più di 6 mesi l’anno; le utenze che pratica l’auto-compostaggio dell’umido; le famiglie in cui è presente una persona con disabilità riconosciuta al 100%.

Riduzione del 15% invece per i fabbricati rurali ad uso abitativo. Il Comune, infine, ha predisposto delle agevolazioni anche per gli anziani ospitati presso case di riposo, per gli studenti fuori sede per almeno 6 mesi l’anno e per i soggetti in comunità di recupero, in carcere o presso case di cura.

L’apposito modulo per le richieste potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Milazzo.