Milazzo smart: al via l’autolettura del contatore tramite app

La città di Milazzo attiva un nuovo servizio smart, adesso sarà possibile effettuare l’autolettura del contatore tramite un’apposita app per smartphone

MILAZZO – La città del Capo continua il processo di digitalizzazione dei servizi. Dopo la migrazione su cloud del consiglio comunale, arriva adesso l’app dedicata per l’autolettura del contatore idrico.

La nuova app è disponibile sia per iOS che per Android e può essere scaricata dai relativi app-store, si chiama K-Reader e può essere utilizzata inserendo semplicemente il proprio numero di telefono e il codice fiscale. Una volta effettuata la registrazione, cui seguirà un SMS con il codice per l’identificazione, sarà sufficiente selezionare il Comune di Milazzo e inviare una semplice foto del proprio contatore.

I tempi stimati per la validazione della lettura sono brevi: si parla di un massimo di 48 ore. L’obiettivo del Comune, infatti, è quello di snellire le operazioni burocratiche e limitare le code presso gli uffici comunali.