Milazzo: stop ai manifesti funebri senza limiti, arriva il regolamento

Approvato dal consiglio comunale di Milazzo, il nuovo regolamento per normare l’affissione dei manifesti funebri in città

MILAZZO – È stato fortemente voluto dall’assessore Maurizio Capone e dal gruppo consiliare di Forza Italia, il nuovo regolamento sull’affissione dei manifesti funebri per la città di Milazzo appena approvato dal consiglio comunale.

Un’iniziativa, si legge in una nota del Comune, scaturita per limitare l’affissione dei manifesti funebri che adesso potranno trovare spazio solo in alcune zone del territorio. Il capogruppo di Forza Italia, Santino Saraò, di concerto con l’assessore Capone dichiara: «Si è trattato di un lavoro di tutto il gruppo consiliare, che chiude una lunga parentesi. Finalmente siamo riusciti a definire l’argomento e ora ci saranno regole certe e gli uffici del settore Territorio indicheranno le zone adibite all’affissione di questi manifesti».