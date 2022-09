Milazzo. Progetto da 940mila euro per il campo sportivo “Fossazzo”

Approvato dalla giunta Midili il progetto per il rifacimento del campo sportivo “Fossazzo” di Milazzo. Diverse le migliorie previste

MILAZZO – Il campo sportivo “Fossazzo” di Milazzo verso la rivoluzione, grazie ad un progetto approvato dalla giunta Midili che prevede interventi per 940mila euro. L’obiettivo adesso sarà quello di intercettare i fondi previsti dal “Fondo sport e periferie 2022” del dipartimento dello Sport della presidenza del consiglio dei Ministri, che si rivolge ai comuni con non più di 50.000 abitanti.

«Una nuova opportunità –ha commentato il sindaco Pippo Midili – per ottenere risorse indispensabili per attenzionare una zona che merita di essere messa a disposizione degli sportivi e che oggi, a causa anche dei problemi strutturali della tribuna, viene utilizzata in modo parziale».

Il progetto, come previsto dal bando, sarà co-finanziato dal comune che, dunque, chiederà l’85% delle risorse necessarie alla realizzazione del nuovo campo sportivo. Tra le migliorie previste il rifacimento della tribuna, per la quale sono previsti 516 posti a sedere suddivisi in una struttura per il campo da rugby da 356 posti e una per il mini-rugby under 9 da 160 posti. Prevista anche la realizzazione di nuovi spogliatoi e di un parcheggio, oltre ad entrate separate per atleti e spettatori così come previsto dalle prescrizioni del Coni.